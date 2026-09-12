फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   India-Afghanistan T20 Match Delhi Traffic Police issues advisory

भारत-अफगानिस्तान टी-20 मैच: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, दोपहर दो बजे से लागू होंगे नियम

Sat, 12 Sep 2026 04:49 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sat, 12 Sep 2026 04:49 PM IST
सार

मैच देखने जाने वाले दर्शकों के लिए पुलिस ने कुछ खास दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। दर्शक प्रवेश और पार्किंग के लिए केवल निर्धारित द्वारों और स्थानों का ही उपयोग करें। ऐप-आधारित टैक्सियों (जैसे ओला या उबर) के लिए भी विशेष पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट तय किए गए हैं, केवल उन्हीं का इस्तेमाल करें।

विज्ञापन
India-Afghanistan T20 Match Delhi Traffic Police issues advisory
दिल्ली में होने वाले टी20 मैच से पहले ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया अलर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 13 सितंबर को भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले टी-20 क्रिकेट मैच को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को एक विशेष यातायात एडवाइजरी जारी की है। राजधानी में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच हो रहे इस मैच के कारण स्टेडियम के आसपास वाहनों और दर्शकों की भारी आवाजाही की उम्मीद है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

विज्ञापन

ट्रैफिक पाबंदियां और डायवर्जन
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। दोपहर 2 बजे से स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों में यातायात पाबंदियां, डायवर्जन और पार्किंग के विशेष नियम लागू कर दिए जाएंगे। आम यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। मैच वाले क्षेत्र में अनावश्यक यात्रा करने से बचें और भीड़भाड़ से बचने के लिए जहां तक संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

विज्ञापन
विज्ञापन

दर्शकों और वाहन चालकों के लिए निर्देश
मैच देखने जाने वाले दर्शकों के लिए पुलिस ने कुछ खास दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। दर्शक प्रवेश और पार्किंग के लिए केवल निर्धारित द्वारों और स्थानों का ही उपयोग करें। ऐप-आधारित टैक्सियों (जैसे ओला या उबर) के लिए भी विशेष पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट तय किए गए हैं, केवल उन्हीं का इस्तेमाल करें। वाहन चालक धैर्य बनाए रखें, ट्रैफिक संकेतों का पालन करें और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों का सहयोग करें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed