भारत-अफगानिस्तान टी-20 मैच: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, दोपहर दो बजे से लागू होंगे नियम
मैच देखने जाने वाले दर्शकों के लिए पुलिस ने कुछ खास दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। दर्शक प्रवेश और पार्किंग के लिए केवल निर्धारित द्वारों और स्थानों का ही उपयोग करें। ऐप-आधारित टैक्सियों (जैसे ओला या उबर) के लिए भी विशेष पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट तय किए गए हैं, केवल उन्हीं का इस्तेमाल करें।
विस्तार
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 13 सितंबर को भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले टी-20 क्रिकेट मैच को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को एक विशेष यातायात एडवाइजरी जारी की है। राजधानी में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच हो रहे इस मैच के कारण स्टेडियम के आसपास वाहनों और दर्शकों की भारी आवाजाही की उम्मीद है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
ट्रैफिक पाबंदियां और डायवर्जन
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। दोपहर 2 बजे से स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों में यातायात पाबंदियां, डायवर्जन और पार्किंग के विशेष नियम लागू कर दिए जाएंगे। आम यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। मैच वाले क्षेत्र में अनावश्यक यात्रा करने से बचें और भीड़भाड़ से बचने के लिए जहां तक संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
दर्शकों और वाहन चालकों के लिए निर्देश
मैच देखने जाने वाले दर्शकों के लिए पुलिस ने कुछ खास दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। दर्शक प्रवेश और पार्किंग के लिए केवल निर्धारित द्वारों और स्थानों का ही उपयोग करें। ऐप-आधारित टैक्सियों (जैसे ओला या उबर) के लिए भी विशेष पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट तय किए गए हैं, केवल उन्हीं का इस्तेमाल करें। वाहन चालक धैर्य बनाए रखें, ट्रैफिक संकेतों का पालन करें और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों का सहयोग करें।