भारत-अफगानिस्तान टी-20 मैच: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, दोपहर दो बजे से लागू होंगे नियम

ट्रैफिक पाबंदियां और डायवर्जन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। दोपहर 2 बजे से स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों में यातायात पाबंदियां, डायवर्जन और पार्किंग के विशेष नियम लागू कर दिए जाएंगे। आम यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। मैच वाले क्षेत्र में अनावश्यक यात्रा करने से बचें और भीड़भाड़ से बचने के लिए जहां तक संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।