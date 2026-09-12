दिल्ली में खुलेआम खून: करावल नगर में युवक की बेरहमी से हत्या, रातभर घर में पड़ा रहा शव; वारदात के पीछे महिला

क्या है पूरा मामला?

मृतक के परिजनों और उनके भाई गिरीश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार रात की है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि इलाके की एक महिला ने राजकुमार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद करीब तीन से चार लोगों ने राजकुमार को घेर लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी।