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चलो दिल्ली: किसी की खास वेशभूषा तो किसी का अलग अंदाज, नेताओं और समर्थकों से खास बातचीत

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 01 Nov 2026 02:58 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 02:58 PM IST







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राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली के दौरान कुछ लोग अपने अनूठे पहनावे, वेशभूषा और खास अंदाज में समर्थन जताते नजर आए। मौके पर मौजूद अमर उजाला के रिपोर्टर ने कई नेताओं और समर्थकों से बातचीत की। देखिए, यह खास रिपोर्ट। ... और पढ़ें

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