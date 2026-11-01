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Ramlila Maidan Rally Live: सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल, रामलीला मैदान में जुटी भीड़

Sun, 01 Nov 2026 12:28 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 01 Nov 2026 12:28 PM IST
खास बातें

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली है। कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। गठबंधन का दावा है कि रैली में करीब 10 लाख लोग पहुंच सकते हैं।

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Ramlila Maidan Rally Live INDIA alliance rally at Ramlila Maidan Hindi News
Ramlila Maidan Rally - फोटो : जी पाल

लाइव अपडेट

11:44 AM, 01-Nov-2026

भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन ने रैली रोकने में लगाई पूरी ताकत: जिया-उर-रहमान बर्क

सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने इंडिया गठबंधन की रैली पर कहा, 'हम पूरी तरह से एकजुट हैं और आज मजबूती के साथ इस कामयाब रैली को करने जा रहे हैं। भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी ताकत लगा रही है कि किस प्रकार से वो इस रैली को रोक सकें लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारी रैली मजबूत होगी और हम इस मुद्दे पर जब तक लगे रहेंगे जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता और एसआईआर पर रोक नहीं लग जाती।"
11:08 AM, 01-Nov-2026

भाजपा आज दिल्ली में मार्च निकालेगी

इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में रैली के विरोध में भाजपा आज दिल्ली में मार्च निकालेगी।
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10:56 AM, 01-Nov-2026

रामलीला मैदान में जुटने लगे लोग

दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली को समर्थन देने विपक्षी पार्टियों के समर्थक रामलीला मैदान में जुटने लगे हैं।
10:21 AM, 01-Nov-2026

इंडिया गठबंधन गठबंधन दिखता कहां है?:

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, 'इंडिया गठबंधन गठबंधन दिखता कहां है? अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, अपने आप को बड़ा दूसरे को छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। केवल दिल्ली की जनता को परेशान करना, अराजकता पैदा करना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना, यदि यही गठबंधन की रैली का लक्ष्य है, तो देश के लोग इसको नकारते हैं और इन रैलियों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।'
10:17 AM, 01-Nov-2026

ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा: देवेंद्र यादव

इंडिया गठबंधन की महारैली पर दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, 'बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। यह अपने आप में बताता है कि लोग जागरूक हो चुके हैं, अपनी वोट की कीमत पहचान चुके हैं और उनकी वोट की चोरी कौन कर रहा है, उसको भी इन्होंने पहचान लिया है। ज्ञानेश कुमार जो मोदी और शाह की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, उसके बिना और कोई रास्ता नजर नहीं आता।'
10:14 AM, 01-Nov-2026

आज रामलीला मैदान में इतिहास रचा जाएगा: आराधना मिश्रा

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली पर कहा, 'आज यह देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है और इसमें कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, सामान्य नागरिक न्याय योद्धा राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ अपने वोट के अधिकार की सुरक्षा के लिए इस संघर्ष में सब एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने लगातार यह बात कही है कि ज्ञानेश कुमार तत्काल इस्तीफा दें और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। मैं इतना कहूंगी कि आज रामलीला मैदान में इतिहास रचा जाएगा।"
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09:52 AM, 01-Nov-2026

ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा: इमरान मसूद

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, "ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। सब कुछ साबित हो चुका है। वो कब तक इस्तीफा नहीं देंगे? कोर्ट उनसे (इस्तीफा) लेगा। उनकी चोरी पकड़ी गई है और सब साबित हो चुका ह।"
09:43 AM, 01-Nov-2026

सुरक्षा के लिए मैदान को 14 जोन में बांटा

रामलीला मैदान में आज होने वाली कांग्रेस की महारैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सात हजार से अधिक जवान तैनात रहेंगे। मैदान के अंदर से लेकर आसपास की सड़कों तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे मैदान को 14 जोन में बांटा गया है।
09:29 AM, 01-Nov-2026

बाल्टियों से निकाला मैदान में भरा पानी

बारिश के कारण रामलीला मैदान में कई जगह पानी भर गया था। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव शृंखला बनाकर बाल्टियों से पानी बाहर निकाला। कार्यकर्ता एक-दूसरे को बाल्टियां थमाते हुए मैदान को रैली के लिए तैयार करने में जुटे रहे। वहीं, मंच और पंडाल बनाने का काम भी जारी रहा।
09:08 AM, 01-Nov-2026

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने इंडिया गठबंधन की मेगा रैली के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम पर कहा, "इस रैली में हिस्सा लेने के लिए लोग आने लगे हैं...हमारी व्यवस्था बहुत दुरूस्त है। जिस रूट पर मार्च किया जाएगा, वहां भी हमने सुरक्षा तैनात की है। हमने इस पूरे इलाके को 200-250 सीसीटीवी कैमरों से कवर किया है और हम पूरे इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।"
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