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Ramlila Maidan Rally Live: सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल, रामलीला मैदान में जुटी भीड़
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली है। कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। गठबंधन का दावा है कि रैली में करीब 10 लाख लोग पहुंच सकते हैं।
लाइव अपडेट
भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन ने रैली रोकने में लगाई पूरी ताकत: जिया-उर-रहमान बर्क
भाजपा आज दिल्ली में मार्च निकालेगीइंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में रैली के विरोध में भाजपा आज दिल्ली में मार्च निकालेगी।
रामलीला मैदान में जुटने लगे लोगदिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली को समर्थन देने विपक्षी पार्टियों के समर्थक रामलीला मैदान में जुटने लगे हैं।
#WATCH | Delhi: Visuals from the Ramlila Maidan ahead of the INDIA bloc's mega rally today. https://t.co/OVpAjNLZdk— ANI (@ANI) November 1, 2026
इंडिया गठबंधन गठबंधन दिखता कहां है?:
ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा: देवेंद्र यादव
आज रामलीला मैदान में इतिहास रचा जाएगा: आराधना मिश्रा
ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा: इमरान मसूदकांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, "ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। सब कुछ साबित हो चुका है। वो कब तक इस्तीफा नहीं देंगे? कोर्ट उनसे (इस्तीफा) लेगा। उनकी चोरी पकड़ी गई है और सब साबित हो चुका ह।"
सुरक्षा के लिए मैदान को 14 जोन में बांटा
बाल्टियों से निकाला मैदान में भरा पानीबारिश के कारण रामलीला मैदान में कई जगह पानी भर गया था। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव शृंखला बनाकर बाल्टियों से पानी बाहर निकाला। कार्यकर्ता एक-दूसरे को बाल्टियां थमाते हुए मैदान को रैली के लिए तैयार करने में जुटे रहे। वहीं, मंच और पंडाल बनाने का काम भी जारी रहा।
सुरक्षा के कड़े इंतजामसेंट्रल दिल्ली के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने इंडिया गठबंधन की मेगा रैली के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम पर कहा, "इस रैली में हिस्सा लेने के लिए लोग आने लगे हैं...हमारी व्यवस्था बहुत दुरूस्त है। जिस रूट पर मार्च किया जाएगा, वहां भी हमने सुरक्षा तैनात की है। हमने इस पूरे इलाके को 200-250 सीसीटीवी कैमरों से कवर किया है और हम पूरे इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।"
#WATCH | Delhi | On INDIA bloc rally today, DCP Central Rohit Rajbir says, "We have covered the entire area with 200 to 250 CCTV cameras. The organisers also have their own control room, and we are working together to ensure the security of this entire area." He adds, "Regarding security here at Ramlila Maidan—the organisers have set up various enclosures, and we have police personnel stationed within them. There are also pathways between these enclosures, where our police personnel are deployed to ensure the area remains secure. Furthermore, there are many volunteers present—including members of the 'Seva Dal,' the Civil Defence Committee, and representatives from local residents' associations—who are assisting us. They are helping with crowd management on the surrounding roads..."— ANI (@ANI) November 1, 2026
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