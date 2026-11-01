किडनैपिंग की अनोखी कहानी: 13 साल के बच्चे को भनक तक नहीं उसका हो चुका अपहरण, क्यूआर कोड भेजकर पकड़ा गया शातिर

स्कूटी पर घूमता रहा मासूम, बेखबर था साजिश से

पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब आरोपी आकाश (22) से पूछताछ हुई, तो एक दिलचस्प बात सामने आई। जिस वक्त आरोपी परिवार से फिरौती मांग रहा था, उस वक्त 13 साल का मासूम पूरी तरह से बेखबर था कि उसका अपहरण हो चुका है। वह तो आरोपी आकाश के साथ बड़े मजे से स्कूटी पर घूम रहा था।



किशोर ने पुलिस को बताया कि एक सितंबर को उसके एक दोस्त के बर्थडे पर उसकी मुलाकात आकाश से हुई थी। शुक्रवार रात जब आकाश उसे मिला, तो उसने बातों में उलझाकर स्कूटी पर घूमने का ऑफर दिया और मासूम बिना किसी शक के उसके साथ चला गया।