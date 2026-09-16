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दिल्ली में डीटीसी की हड़ताल: बस जमीन पर नहीं, एप पर भी नहीं दिख रही, लोग दिखे परेशान

अनुज कुमार

Updated Wed, 16 Sep 2026 07:56 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 07:56 PM IST







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डीटीसी के बस ड्राइवर की हड़ताल के कारण लोगों को हो रही परेशानी, आधे घंटे से लेकर दो-दो घंटे तक कर रहे बस का इंतजार। नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार बस स्टैंड पर कुछ इस तरह का दिखा। ... और पढ़ें

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