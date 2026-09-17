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20 हजार इनाम वाली तलाश पूरी: पुलिस ने तलाशी 15 साल की लापता बच्ची, दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता

Thu, 17 Sep 2026 01:31 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 17 Sep 2026 01:31 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक 15 वर्षीय लापता बच्ची को सुरक्षित बरामद किया है। बच्ची जहांगीरपुरी इलाके से लापता हुई थी। बच्ची की बरामदगी पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

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Delhi Police Crime Branch safely recovered missing 15-year-old girl
15 वर्षीय लापता बच्ची बरामद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी से लापता एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया है। बच्ची को खोजने के लिए एजीएस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर अभियान चलाया था। इस सफल कार्रवाई के बाद पुलिस टीम की सराहना की जा रही है।

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पुलिस के अनुसार, यह नाबालिग बच्ची जहांगीरपुरी इलाके से लापता हुई थी।। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया था। बच्ची की सुरक्षित बरामदगी के लिए 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई की। 
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पुलिस ने आगे बताया कि गहन तकनीकी निगरानी के माध्यम से बच्ची का पता लगाने का प्रयास किया गया। साथ ही, जमीनी स्तर पर भी सघन तलाश अभियान चलाए गए। इन समन्वित प्रयासों के कारण ही पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम की तत्परता और कुशलता ने बच्ची को सुरक्षित घर वापस लाने में मदद की।


इस सफल कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर गुलशन यादव ने किया। यह पूरा अभियान एसीपी भगवती प्रसाद के अधीन संचालित किया गया था। डीसीपी हर्ष इंदौरा ने इस ऑपरेशन की समग्र निगरानी की। इन वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने अथक प्रयास किए। उन्होंने बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया।

बच्ची की तलाश के लिए पुलिस ने आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग किया। इसमें विभिन्न डिजिटल स्रोतों और संचार माध्यमों की निगरानी शामिल थी। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों ने जमीनी स्तर पर भी व्यापक खोजबीन की। कई संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाए गए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, लापता बच्ची को सुरक्षित ढूंढ लिया गया।

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