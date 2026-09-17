क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी से लापता एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया है। बच्ची को खोजने के लिए एजीएस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर अभियान चलाया था। इस सफल कार्रवाई के बाद पुलिस टीम की सराहना की जा रही है।

विज्ञापन

🚨🔥 15-YEAR-OLD MISSING MINOR GIRL SAFELY RECOVERED! 🚔



🎯 AGS, Crime Branch successfully traced & rescued a 15-year-old missing/kidnapped minor girl from Jahangirpuri, Delhi.

🔎 Intensive technical surveillance & ground searches led to the breakthrough.

🏆 ₹20,000 REWARD had… pic.twitter.com/RxdKlfWCep — Crime Branch Delhi Police (@CrimeBranchDP) September 17, 2026

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, यह नाबालिग बच्ची जहांगीरपुरी इलाके से लापता हुई थी।। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया था। बच्ची की सुरक्षित बरामदगी के लिए 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई की।पुलिस ने आगे बताया कि गहन तकनीकी निगरानी के माध्यम से बच्ची का पता लगाने का प्रयास किया गया। साथ ही, जमीनी स्तर पर भी सघन तलाश अभियान चलाए गए। इन समन्वित प्रयासों के कारण ही पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम की तत्परता और कुशलता ने बच्ची को सुरक्षित घर वापस लाने में मदद की।इस सफल कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर गुलशन यादव ने किया। यह पूरा अभियान एसीपी भगवती प्रसाद के अधीन संचालित किया गया था। डीसीपी हर्ष इंदौरा ने इस ऑपरेशन की समग्र निगरानी की। इन वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने अथक प्रयास किए। उन्होंने बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया।बच्ची की तलाश के लिए पुलिस ने आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग किया। इसमें विभिन्न डिजिटल स्रोतों और संचार माध्यमों की निगरानी शामिल थी। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों ने जमीनी स्तर पर भी व्यापक खोजबीन की। कई संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाए गए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, लापता बच्ची को सुरक्षित ढूंढ लिया गया।