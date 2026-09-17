पीएम मोदी के जन्मदिन पर हवन: सीएम रेखा ने किया रक्तदान, खुद बनीं पहली डोनर; गिग वर्कर्स सेंटर का भी दौरा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने इस अवसर पर जनसेवा के विभिन्न कार्य किए।
विस्तार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर कई जनसेवा कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और राष्ट्र सेवा के लिए हवन भी किया। इन आयोजनों में रक्तदान और अंगदान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल थे।
खाटू श्याम दिल्ली धाम में सीएम ने किया हवन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीटी करनाल रोड स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में 108 कुंड का हवन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री की लंबी आयु और निरंतर राष्ट्र सेवा की कामना की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का सबसे अच्छा सम्मान उनके दिखाए सेवा मार्ग पर चलना है।
VIDEO | Delhi: CM Rekha Gupta attends 108 Kundiya Yajna on the occasion of Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday.
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विज्ञापनविज्ञापन— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2026
इसी प्रेरणा से सरकार ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें एक विशाल रक्तदान शिविर भी शामिल है, जिसमें हजारों दिल्ली निवासी भाग ले रहे हैं। उन्होंने स्वयं रक्तदान कर इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। सरकार अंगदान के लिए अपना पहला मंच भी शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वह इस मंच पर पंजीकरण करने वाली पहली दाता होंगी। वहीं मुख्यमंत्री ने गिग वर्कर्स के लिए स्थापित श्रमिक सेवा केंद्र का भी दौरा किया।
VIDEO | Delhi CM Rekha Gupta donates blood during a mega blood donation drive organised on the occasion of PM Modi's birthday.#PMModiBirthday #RekhaGupta— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2026
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को जनसेवा के रूप में मनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश और जनता की सेवा के लिए मार्गदर्शन दिया है। इसी भावना से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार ने कई पहल की हैं। इनमें रक्तदान शिविर और अंगदान मंच की शुरुआत प्रमुख है।
#WATCH दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गिग वर्कर्स के लिए बनाए गए श्रमिक सेवा केंद्र पहुंचीं। pic.twitter.com/mAvytXLRnX— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 17, 2026
पीएम के जन्मदिन पर क्या बोले मंत्री कपिल मिश्रा
मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को 'सेवा' शब्द से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया है। यह उनके निरंतर जनसेवा पर जोर देने का प्रमाण है। प्रधानमंत्री का जीवन दूसरों की भलाई के लिए एक प्रेरणा है।