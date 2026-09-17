सीएम रेखा ने दान किए शरीर के 14 अंग: पीएम मोदी के जन्मदिन पर पेश की अनूठी मिसाल, मरणोपरांत भी धड़केगा दिल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिन प्रमुख अंगों और ऊतकों को दान करने का संकल्प लिया है, उनमें मुख्य रूप से दिल, आंत, अग्नाशय, लीवर, किडनी, फेफड़े, हाथ और आंख की कॉर्निया शामिल हैं।
विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानवता और परोपकार की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने इस खास मौके पर अपने शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों के महादान का संकल्प लिया है, जो चिकित्सा जगत और जरूरतमंदों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाएगा।
क्या-क्या किया दान?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिन प्रमुख अंगों और ऊतकों को दान करने का संकल्प लिया है, उनमें मुख्य रूप से दिल, आंत, अग्नाशय, लीवर, किडनी, फेफड़े, हाथ और आंख की कॉर्निया शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने हड्डियों, हार्ट वाल्व, त्वचा, कार्टिलेज/लिगामेंट/टेंडन, रक्त वाहिकाओं और एमनियन जैसे महत्वपूर्ण ऊतकों के दान की भी घोषणा की है।
अंगदान के प्रति फैली भ्रांतियां होंगी दूर
राजनीतिक गलियारों और सामाजिक क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के इस कदम की चौतरफा सराहना हो रही है। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर इस प्रकार का बड़ा और संवेदनशील संकल्प समाज में अंगदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करेगा और आम नागरिकों को इस नेक कार्य के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करेगा।
जनसेवा और परोपकार ही राष्ट्र सेवा
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह संदेश दिया गया है कि जनसेवा और परोपकार ही राष्ट्र सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है, और यह ऐतिहासिक निर्णय अंगदान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।