सीएम रेखा ने दान किए शरीर के 14 अंग: पीएम मोदी के जन्मदिन पर पेश की अनूठी मिसाल, मरणोपरांत भी धड़केगा दिल

अंगदान के प्रति फैली भ्रांतियां होंगी दूर

राजनीतिक गलियारों और सामाजिक क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के इस कदम की चौतरफा सराहना हो रही है। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर इस प्रकार का बड़ा और संवेदनशील संकल्प समाज में अंगदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करेगा और आम नागरिकों को इस नेक कार्य के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करेगा।