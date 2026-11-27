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दिल्ली: मीडिया के लिए खुला 'शीश महल', मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को घेरा, देखें रिपोर्ट

अनुज कुमार

Updated Fri, 27 Nov 2026 09:04 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 09:04 PM IST







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दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास कथित शीश महल को मीडिया के लिए खोल दिया गया। I घर के अंदर लाखों के पर्दे, जकूजी, सौना बाथ टब जैसी ऐसो आराम की सुविधाएं मौजूद थीं। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि अपने आप को आम आदमी खाने वाले अरविंद केजरीवाल ने जनता का कितना पैसा अपने ऐश आराम पर खर्च किया। ... और पढ़ें

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