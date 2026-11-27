शाहदरा जिला पुलिस ने मोटर वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए 'ऑपरेशन चक्र' चलाया। यह सात दिवसीय विशेष अभियान 18 नवंबर 2026 से 25 नवंबर 2026 तक चला। इस दौरान 181 चोरी के वाहन बरामद किए गए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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ऑपरेशन चक्र का उद्देश्य वाहन चोरों को पकड़ना और चोरी के वाहनों को वापस लाना था। इसके लिए शाहदरा जिले के विभिन्न पुलिस थानों और विशेष इकाइयों से 15 समर्पित पुलिस टीमें बनाई गईं। इन टीमों ने चोरी हुए वाहनों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने वाहन चोरी में शामिल व्यक्तियों की पहचान भी की।पुलिस ने संदिग्ध वाहनों का सत्यापन किया और उपलब्ध पुलिस रिकॉर्ड का उपयोग किया। जांच के दौरान मिली जानकारियों पर भी कार्रवाई की गई। बरामद वाहनों में दोपहिया और अन्य मोटर वाहन शामिल थे। ये वाहन शाहदरा जिले और दिल्ली-एनसीआर के अन्य जिलों में दर्ज मामलों से जुड़े थे।इस अभियान में पुलिस टीमों ने अधिकतम मोटर वाहन चोरी के मामलों को सुलझाया। विवेक विहार, फर्श बाजार, नंद नगरी, वेलकम, कृष्णा नगर, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, आनंद विहार, गीता कॉलोनी और सीमापुरी जैसे थानों से जुड़े वाहन बरामद हुए। पूर्वी जिला और उत्तर-पूर्वी जिला के मामलों से जुड़े वाहन भी मिले। जांच और सत्यापन के माध्यम से कई वाहन चोरी के मामलों का पता चला।शाहदरा जिला पुलिस ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। वाहन चोरी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने को कहा गया है। वाहन मालिकों को सुरक्षित स्थानों पर वाहन पार्क करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने चोरी की तुरंत रिपोर्ट करने का भी आग्रह किया है। शाहदरा जिला पुलिस वाहन चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।