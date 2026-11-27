दिल्ली में 36 चोर पकड़े: पुलिस ने चलाया सात दिन 'ऑपरेशन चक्र', चोरी के 181 वाहन बरामद
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 27 Nov 2026 03:18 PM IST
सार
पूर्वी दिल्ली की शाहदरा पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने विशेष अभियान 'ऑपरेशन चक्र' चलाया। सात दिन में 36 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। कुल 181 चोरी के वाहन बरामद किए।
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विस्तार
शाहदरा जिला पुलिस ने मोटर वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए 'ऑपरेशन चक्र' चलाया। यह सात दिवसीय विशेष अभियान 18 नवंबर 2026 से 25 नवंबर 2026 तक चला। इस दौरान 181 चोरी के वाहन बरामद किए गए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
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सात दिन चला पुलिस का ऑपरेशन चक्र
ऑपरेशन चक्र का उद्देश्य वाहन चोरों को पकड़ना और चोरी के वाहनों को वापस लाना था। इसके लिए शाहदरा जिले के विभिन्न पुलिस थानों और विशेष इकाइयों से 15 समर्पित पुलिस टीमें बनाई गईं। इन टीमों ने चोरी हुए वाहनों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने वाहन चोरी में शामिल व्यक्तियों की पहचान भी की।
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पुलिस ने संदिग्ध वाहनों का सत्यापन किया और उपलब्ध पुलिस रिकॉर्ड का उपयोग किया। जांच के दौरान मिली जानकारियों पर भी कार्रवाई की गई। बरामद वाहनों में दोपहिया और अन्य मोटर वाहन शामिल थे। ये वाहन शाहदरा जिले और दिल्ली-एनसीआर के अन्य जिलों में दर्ज मामलों से जुड़े थे।
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जांच और सत्यापन में हुआ खुलासा
इस अभियान में पुलिस टीमों ने अधिकतम मोटर वाहन चोरी के मामलों को सुलझाया। विवेक विहार, फर्श बाजार, नंद नगरी, वेलकम, कृष्णा नगर, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, आनंद विहार, गीता कॉलोनी और सीमापुरी जैसे थानों से जुड़े वाहन बरामद हुए। पूर्वी जिला और उत्तर-पूर्वी जिला के मामलों से जुड़े वाहन भी मिले। जांच और सत्यापन के माध्यम से कई वाहन चोरी के मामलों का पता चला।
शाहदरा पुलिस ने लोगों से की अपील
शाहदरा जिला पुलिस ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। वाहन चोरी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने को कहा गया है। वाहन मालिकों को सुरक्षित स्थानों पर वाहन पार्क करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने चोरी की तुरंत रिपोर्ट करने का भी आग्रह किया है। शाहदरा जिला पुलिस वाहन चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।