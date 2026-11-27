दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास रहा 6, फ्लैगस्टाफ रोड एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। शुक्रवार को शीशमहल मीडिया के लिए कुछ देर के लिए खोला गया। भाजपा ने वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान इस आवास को 'शीशमहल' नाम देकर इसके निर्माण और साज-सज्जा पर सरकारी धन खर्च करने को लेकर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। दिल्ली की भाजपा सरकार ने इसी आवास को आम जनता के लिए खोलने का फैसला किया है। शुक्रवार को पहले मीडिया को परिसर का दौरा कराया गया। इसके बाद आम लोगों को भी टिकट लेकर इसे देखने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी तिथि घोषित नहीं की गई है।
तस्वीरों में केजरीवाल का 'शीश महल': जानिए किस पर कितना हुआ खर्च? 20 रुपये हो सकती है टिकट, ऑनलाइन होगी बुकिंग
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Fri, 27 Nov 2026 02:10 PM IST
सार
भाजपा ने वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान इस आवास को 'शीशमहल' नाम देकर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। शीश महल को जनता के लिए खोलने को लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि लोगों को यह दिखाना है कि पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर किस तरह सरकारी धन खर्च किया गया।
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