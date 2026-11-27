दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार और दिल्ली सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर को दोनों राज्यों के लिए अत्यंत खुशी का बताया। इस समझौते से दोनों क्षेत्रों के बीच परिवहन संपर्क मजबूत होगा।

#WATCH दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "आज हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है। बिहार और दिल्ली सरकार द्वारा एक MoU कर के दिल्ली सरकार परिवहन विभाग ने 216 परमिट बिहार सरकार को दिया और 18 अंतरराज्यीय रूटों पर बस चलेंगी। जो दिल्ली से बिहार के विभिन्न शहरों तक जाएगी। यह एक शानदार एक उपलब्धि है..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 27, 2026

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दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बिहार सरकार को कुल 216 परमिट जारी किए हैं। इन परमिटों के माध्यम से बसें 18 अंतरराज्यीय मार्गों पर संचालित होंगी।ये नए मार्ग दिल्ली को बिहार के विभिन्न शहरों से सीधे जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस पहल को एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया है। इस कदम से दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। यह दोनों राज्यों के बीच आवागमन को बढ़ावा देगा।