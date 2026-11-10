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दिल्ली: वसुंधरा पुलिस चौकी धमाके की जांच, शहजाद भट्टी पर शक की सुई; आतंकी घोषित गैंग का बदला?

अनुज कुमार

Updated Tue, 10 Nov 2026 07:58 AM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 07:58 AM IST







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गाजियाबाद के वसुंधरा में पुलिस चौकी में हुए धमाके की जांच आखिर कहां और कैसे अटक गई। क्यों जांच की सुई पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी की ओर बढ़ रही है। ...कंही यह बदला तो नहीं.. भारत सरकार ने हाल ही में शहजादा भट्टी के गिरोह को आतंकी संगठन घोषित किया है। देखिए अमर उजाला की विशेष रिपोर्ट.. ... और पढ़ें

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