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दिल्ली: पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलिंडर के लिए आज मिलेगी आर्थिक सहायता, सीएम रेखा करेंगी राशि जारी

Tue, 10 Nov 2026 12:38 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 10 Nov 2026 12:38 AM IST
सार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 10 नवंबर को दोपहर एक बजे नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि जारी करेंगी।

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Eligible families will receive financial assistance today for free LPG cylinders
सीएम रेखा गुप्ता - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार
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दिल्ली सरकार पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराने की योजना के तहत मंगलवार को लाभार्थियों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता हस्तांतरित करेगी।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 10 नवंबर को दोपहर एक बजे नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि जारी करेंगी। कार्यक्रम में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहेंगे।

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