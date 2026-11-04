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दिल्ली: मुखर्जी नगर में डेटिंग स्कैम का खुलासा, कैफे मालिक समेत दो आरोपी गिरफ्तार; जानें पुलिस ने क्या बताया

अनुज कुमार

Updated Wed, 04 Nov 2026 03:53 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 03:53 PM IST







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उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में हडसन लेन स्थित ब्लैक पैंथर कैफे में एक ग्राहक से 26,000 रुपये की जबरन वसूली के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कैफे मालिक जावेद और अनुज कुमार को पकड़ा है। यह कार्रवाई डेटिंग एप के जरिये ठगी की शिकायत के बाद की गई। ... और पढ़ें

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