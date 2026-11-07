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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Connaught Place illuminated by a dazzling display of lights

रोशनी की चकाचौंध से जगमगाया कनॉट प्लेस

Sat, 07 Nov 2026 10:14 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:14 PM IST
Connaught Place illuminated by a dazzling display of lights
राजधानी दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र कनॉट प्लेस में रोशनी की खूबसूरत सजावट ने शाम ढलते ही यहां की रौनक में चार चांद लगा दिए। रंग-बिरंगी रोशनी से सजे भवनों और चमचमाती गलियों का नजारा देखते ही बन रहा था। रात के अंधेरे में रोशनी से नहाया कनॉट प्लेस लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा।
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