दिल्ली: हैंडबॉल गेम्स का समापन, शिक्षा निदेशक अंकिता आनंद ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित

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पितमपुरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एफयू ब्लॉक में दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स हैंडबॉल 2026-27 का समापन समारोह उत्साह और खेल भावना के साथ आयोजित हुआ। शिक्षा निदेशक अंकिता आनंद ने बतौर मुख्य अतिथि खिलाड़ियों को पदक व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों के अनुशासन, मेहनत और खेल भावना की सराहना करते हुए उन्हें खेल के साथ शिक्षा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। समारोह में डीडीई (स्पोर्ट्स) सुनील समेत शिक्षा विभाग और हैंडबॉल जगत के कई अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे।

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