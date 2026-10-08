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CJP is inciting students from Delhi colleges and universities two lakh posters will be distributed
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दिल्ली के कॉलेजों व यूनिवर्सिटी के छात्रों को उकसा रही है सीजेपी, दो लाख पोस्टर बांटेगे
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्तूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस के खुफिया विभाग ने गंभीर इनपुट्स मिले हैं। खुफिया विभाग ने इनपुट दिए है कि सीजेपी को आम आदमी पार्टी (आप) पीछे से पूरी तरह समर्थन कर रही है। सीजेपी व आप ने दिल्ली के काॅलेज व विश्वविद्यालय के छात्रों को उकसाना शुरू कर दिया है।
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