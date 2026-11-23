दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल कुलदीप को दहेज की मांग करने और शादी तोड़ने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह घटना हरियाणा के सोनीपत की है, जहां कांस्टेबल कुलदीप ने कथित तौर पर दुल्हन के परिवार द्वारा अपनी पसंद की 'मारुति ब्रेजा' कार का इंतजाम न कर पाने के कारण शादी तोड़ दी।

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दिल्ली पुलिस के आउटर-नॉर्थ जिले में तैनात कांस्टेबल कुलदीप को विभागीय कार्रवाई पूरी होने तक निलंबित रखा गया है। दिल्ली पुलिस के एक बयान के अनुसार,दहेज की मांग और उसके बाद शादी तोड़ने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए, कांस्टेबल कुलदीप के इस गलत आचरण को बहुत गंभीर माना गया है। इसलिए, विभागीय कार्रवाई लंबित रहने तक उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।दुल्हन के पिता सुभाष कुमार की शिकायत के अनुसार, उन्होंने दूल्हे के लिए लगभग 9.5 लाख रुपये की 'हुंडई ऑरा' कार बुक की थी। हालांकि, कुलदीप ने कथित तौर पर 'मारुति ब्रेजा' (जिसकी कीमत करीब 13 लाख रुपये है) की मांग की और कहा कि उसे बुक की गई कार पसंद नहीं है। कुमार ने बताया कि उन्होंने 'हुंडई ऑरा' की बुकिंग रद्द कर दी और 'ब्रेजा' का इंतजाम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ शोरूमों में वह उपलब्ध नहीं थी।दुल्हन के परिवार का यह भी आरोप है कि उन्होंने फर्नीचर (सोफा और अलमारी), दूल्हे के लिए दो तोले सोने की चेन, दूल्हे की मां के लिए चार तोले सोने की बालियां और अन्य उपहारों का इंतजाम कर लिया था। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि दूल्हे के परिवार ने दूल्हे के भाई और उसकी पत्नी के लिए भी गहनों की मांग की थी। इसके अलावा, दूल्हे के परिवार के कहने पर उन्होंने शादी के लिए सजी हुई घोड़ी और डीजे का भी इंतजाम किया था।शादी के दिन, कुलदीप और उसकी मां शाम करीब 7.15 बजे साधारण कपड़ों में शादी की जगह पर पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि ब्रेज़ा कार का इंतजाम नहीं किया गया है, तो उन्होंने कथित तौर पर दुल्हन के परिवार के साथ बदसलूकी की। शादी की रस्में पूरी करने के बार-बार आग्रह के बावजूद, वे अपनी मां के साथ वहां से चले गए।सोनीपत के पुलिस उपायुक्त जितेंद्र गहलावत ने सोमवार को बताया कि उन्हें दुल्हन के परिवार की ओर से एक शिकायत मिली है। पुलिस ने बताया कि परिवार ने समाज के लोगों के जरिए मामले को सुलझाने के लिए एक दिन का समय मांगा है और अनुरोध किया है कि तब तक कोई कार्रवाई न की जाए। संबंधित पुलिसकर्मी के बर्ताव को बहुत गंभीरता से लिया गया है और तय नियमों के अनुसार उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है।