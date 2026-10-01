दिल्ली में कैमरों से कहीं जांच हुई, कहीं बिना पीयूसी मिलता रहा ईंधन

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दिल्ली में कैमरों से कहीं जांच हुई, कहीं बिना पीयूसी मिलता रहा पेट्रोल-डीजल, कई पंपों पर बिना पीयूसी के ही वाहनों में डाला गया ईंधन, पंप संचालकों को अब तक सरकार के आदेश का इंतजार। कैमरे लगे, लेकिन हर पंप पर पीयूसी की जांच नहीं हुई। नियम लागू, लेकिन पेट्रोल पंपों पर पहले दिन असर नहीं दिखा। कहीं निगरानी हुई, कहीं नियमों की अनदेखी होती रही।

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