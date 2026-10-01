सफाई कर्मी ने किया कत्ल: दिल्ली में चाकू मारकर युवक की हत्या, दोनों एक-दूसरे को जानते थे, आरोपी गिरफ्तार

हनीफ को उसके पिता बुधवार रात 10.26 बजे बीएसए हॉस्पिटल लाए थे। उसे चाकू लगने से गंभीर चोटें आई थीं। इलाज के बावजूद हनीफ की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, हनीफ और आर्यन बाल्मीकि के बीच बुधवार रात करीब 9.15 बजे झगड़ा हुआ था। बहस के दौरान आर्यन ने कथित तौर पर हनीफ को गाली दी। इसके बाद उसने हनीफ के पेट में चाकू घोंप दिया और मौके से भाग गया।