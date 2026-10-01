{"_id":"6abde964ecdf985a17060a6e","slug":"video-ai-cameras-will-manage-traffic-in-delhi-not-police-personnel-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में एआई कैमरे संभालेंगे ट्रैफिक: सिग्नल होंगे ऑटोमैटिक, इमरजेंसी वाहनों को मिलेगा ग्रीन कॉरिडोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली के यातायात को अब दिल्ली यातायात पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कैमरे नियंत्रित करेंगे। केंद्र सरकार ने कल इस प्रणाली को मंजूरी दे दी है, जिसे दिल्ली यातायात पुलिस लागू करेगी। इस यातायात बुद्धिमान प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) से आपातकालीन वाहनों के लिए स्वतः हरित गलियारा बनेगा। यह प्रणाली यातायात संकेतों को स्वचालित रूप से संचालित करेगी और यातायात जाम से भी मुक्ति दिलाएगी। देखिए अमर उजाला संवाददाता पुरुषोत्तम वर्मा की विशेष रिपोर्ट...

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