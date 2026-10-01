दिल्ली में पकड़ा गया विदेश भेजने वाला फर्जी ऑफिस: 19 पासपोर्ट, 10 एटीएम और सोना बरामद, 46 लोगों से हुई ठगी

पोइलान पर पहले भी मामला दर्ज

पुलिस ने कहा कि बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, एटीएम कार्ड, पासपोर्ट और वित्तीय दस्तावेजों की जांच की जा रही है, ताकि आरोपियों की भूमिका स्पष्ट की जा सके, उनके अन्य सहयोगियों का पता लगाया जा सके और कथित ठगी की शेष रकम का पता लगाया जा सके। पुलिस के मुताबिक, पोइलान के खिलाफ वर्ष 2020 में गोविंदपुरी थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जबकि मुस्तकीम का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।