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महिला आरक्षण को वर्ष 2029 से लागू करने और लोकसभा-विधानसभा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी और उनमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक पर भाजपा ने विपक्ष को घेरने के लिए अपनी महिला नेताओं को मैदान में उतार दिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें महिला आरक्षण और परिसीमन पर सवाल उठाने से पहले संविधान का अनुच्छेद 334ए गंभीरता से पढ़ना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों से राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराकर महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक संकल्प लिया था। अब केंद्र सरकार इसे वर्ष 2029 से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन संवैधानिक अनिवार्यता है, न कि भाजपा का कोई राजनीतिक षड्यंत्र। बांसुरी स्वराज ने कहा कि महिला आरक्षण किसी एक राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार और उचित प्रतिनिधित्व देने का विषय है। विपक्ष को इसे राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।

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