रविवार सुबह दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई निगरानी केंद्रों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, चांदनी चौक में सबसे ज्यादा 428 एक्यूआई दर्ज किया गया, जबकि एम्स में एक्यूआई 404 रहा।

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सुबह 8:05 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 329 दर्ज किया गया, जिससे हवा की कुल गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी आ गई है। सुबह 7:05 बजे एम्स के आसपास एक्यूआई 404 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। वहीं, सुबह 6:50 बजे कनॉट प्लेस में एक्यूआई 300 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।अन्य निगरानी स्टेशनों पर भी स्थिति चिंताजनक रही। सिरीफोर्ट में एक्यूआई 405 दर्ज किया गया, जबकि सीआरआरआई मथुरा रोड ने 394 दर्ज किया। छावला में एक्यूआई 390 दर्ज किया गया, इसके बाद कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 376, आया नगर में 377, पंजाबी बाग में 375, पूसा (आईआईटीएम) में 368, जेएनयू में 367 और एनएसयूटी जाफरपुर में 361 दर्ज किया गया।अन्य इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर काफी अधिक दर्ज किया गया। आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) का एक्यूआई 345, शादीपुर का 343, इग्नू-मैदान गढ़ी का 341, घुम्मनहेड़ा का 327, तालकटोरा गार्डन का 318, नांगलोई और झरोदा कलां का 312--312 और कराला का एक्यूआई 309 रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आते हैं।