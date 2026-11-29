1 of 9 दिल्ली में चार लोगों की जलकर मौत - फोटो : PTI

दिल्ली के शाहदरा जिला स्थित विश्वास नगर इलाके में रविवार तड़के एक अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग-पार्किंग पॉइंट में अचानक आग लग गई। हादसे में चार्जिंग पॉइंट के ठीक ऊपर बनी मेजानाइन फ्लोर (दुछत्ती) पर सो रहे 6 ई-रिक्शा चालक आग की चपेट में आ गए। शोर-शराबा हुआ तो मकान में मौजूद लोगों व पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी।

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2 of 9 अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में लगी आग - फोटो : जी पाल

चार की मौत, दो की हालत नाजुक

सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इस बीच आग पर काबू कर अंदर फंसे हुए लोगों को किसी तरह निकालकर झुलसी हुई हालत में नजदीकी डॉ. हेडगेवार अस्पताल भेजा गया। वहां पर चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया जबकि दो की हालत को देखते हुए उनको जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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मृतकों की हुई पहचान

मृतकों की शिनाख्त गांव अमईपुर, शाहजहांपुर, यूपी निवासी साधुराम कश्यप (50), महेंद्र कश्यप (40), अशोक कश्यप (40) और लालाराम यादव (35) के रूप में हुई है, वहीं हादसे में झुलसे रामबीर (55) और ठाकुर दयाल (50) का जीटीबी अस्पताल में उपचार जारी है। दोनों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।

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4 of 9 अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में लगी आग - फोटो : पीटीआई

क्यों और कैसे लगी आग?

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया है। शुरुआती जांच के बाद आशंका जताई जा रही है कि ओवर चार्जिंग के कारण ई-रिक्शा की बैटरी फटने या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। क्राइम टीम व एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। फर्श बाजार थाना पुलिस ने लापरवाही से मौत समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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5 of 9 अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में लगी आग - फोटो : अमर उजाला