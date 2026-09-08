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ब्रिक्स सम्मेलन: कार्यक्रम से पहले बदली दिल्ली की रंगत, कलाकारों ने सजाई रंग-बिरंगी तस्वीरें

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 08 Sep 2026 06:00 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 06:00 PM IST







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ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दिल्ली की तस्वीर बदलने लगी है। नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम के सर्कल को कलाकार आकर्षक रंगों और कलाकृतियों से सजा रहे हैं। शहर को खूबसूरत और जीवंत रूप देने के साथ ही विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। ... और पढ़ें

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