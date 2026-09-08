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रैली शुद्धिकरण विवाद: सांसद मल्लू रवि समेत अन्य कांग्रेस नेता संसद मार्ग थाने पहुंचे, एफआईआर की मांग की

Tue, 08 Sep 2026 05:28 PM IST
Akash Dubey एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Tue, 08 Sep 2026 05:28 PM IST
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Several Congress leaders arrived at Sansad Marg police station demanding an FIR
संसद मार्ग थाने पहुंचे कांग्रेस सांसद - फोटो : एएनआई

कई कांग्रेस सांसद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने हल्द्वानी 'शुद्धिकरण' विवाद में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इन सांसदों में मल्लू रवि और वामसी गद्दाम जैसे नेता शामिल थे। अन्य कांग्रेस नेता भी उनके साथ मौजूद थे। सांसदों ने मामले में तत्काल कार्रवाई की अपील की।

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कांग्रेस सांसद वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने भी एक एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे 'शुद्धिकरण' के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कराना चाहती हैं। गायकवाड़ ने इसे तानाशाही बताया। कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा गद्दाम ने कहा, 'एससी/एसटी के 20 सांसद यहां आए हैं। वे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वे हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। हम शिकायत दर्ज कराने आए हैं, और ये लोग हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं।'
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