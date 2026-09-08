रैली शुद्धिकरण विवाद: सांसद मल्लू रवि समेत अन्य कांग्रेस नेता संसद मार्ग थाने पहुंचे, एफआईआर की मांग की

कई कांग्रेस सांसद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने हल्द्वानी 'शुद्धिकरण' विवाद में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इन सांसदों में मल्लू रवि और वामसी गद्दाम जैसे नेता शामिल थे। अन्य कांग्रेस नेता भी उनके साथ मौजूद थे। सांसदों ने मामले में तत्काल कार्रवाई की अपील की।

विज्ञापन

#WATCH | Delhi: Congress MP Vamsi Krishna Gaddam says, "20 SC/ST MPs have come here. They are refusing to let us enter. They are not even talking to us. We have come to submit a complaint, and these people are not allowing us to enter." https://t.co/tQHNVuwT1P pic.twitter.com/m2zRgNOxHI — ANI (@ANI) September 8, 2026

कांग्रेस सांसद वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने भी एक एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे 'शुद्धिकरण' के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कराना चाहती हैं। गायकवाड़ ने इसे तानाशाही बताया। कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा गद्दाम ने कहा, 'एससी/एसटी के 20 सांसद यहां आए हैं। वे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वे हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। हम शिकायत दर्ज कराने आए हैं, और ये लोग हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं।'