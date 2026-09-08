गलियों में छिपे पीजी, वहां भी खतरा: सत्य निकेतन जैसे पूर्वी दिल्ली के भी हालात; सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी इमारत ढहने के बाद पूर्वी दिल्ली में पीजी-हॉस्टलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोमवार को लक्ष्मी नगर और शकरपुर की गलियों में की गई पड़ताल में सामने आया कि रिहायशी मकानों के बीच कई मंजिल तक पीजी चल रहे हैं। बाहर से इनकी पहचान करना भी आसान नहीं है। कहीं पीजी का बोर्ड नहीं है तो कहीं गली या मकान नंबर के सहारे छात्रों को कमरे तक पहुंचाया जाता है।

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