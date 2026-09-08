{"_id":"6a9ff4bd095bf66b980e999e","slug":"aap-levels-allegations-after-bjp-leader-raghav-chadha-name-is-added-to-voter-list-in-delhi-rajinder-nagar-2026-09-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली वोटर लिस्ट पर आप का आरोप: 'पहले 746 वोटर, अब 747 कैसे हुए?' राघव चड्ढा का नाम जुड़ने पर सौरभ के सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



SIR प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने एक ड्राफ्ट electoral roll जारी किया था जिसमें राघव चड्ढा के बूथ पर पहले 746 वोटर थे, यह संख्या अब 747 हो गई क्योंकि राघव चड्ढा का नाम असमान्य तरीके से इसमें जोड़ा गया। विज्ञापन



इस वीडियो में देखिए कि कैसे भाजपा ने अपने एक सांसद के लिए SIR प्रक्रिया की… pic.twitter.com/dmMEUHQkAT— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 8, 2026 विज्ञापन विज्ञापन दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भाजपा नेता राघव चड्ढा का नाम शामिल किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को जारी पहले चरण के एसआईआर के ड्राफ्ट रोल में राजेंद्र नगर के संबंधित बूथ पर 746 मतदाता थे और राघव चड्ढा का नाम सूची में नहीं था। अब उसी बूथ पर मतदाताओं की संख्या 747 हो गई है और राघव चड्ढा का नाम 747वें क्रमांक पर दर्ज है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'ये आरोप नहीं है बल्कि ये तो तथ्य है।' उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा जहां राजेंद्र नगर में रहते थे, वहां के एक बूथ पर पहले 746 वोटर थे। अब अचानक उनका वोट उसी बूथ पर दोबारा आ गया और उनका सीरियल नंबर 747 है।



आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल जारी किया था। पार्टी का दावा है कि 31 अगस्त के ड्राफ्ट रोल में राजेंद्र नगर के संबंधित बूथ पर 746 वोट थे और राघव चड्ढा का नाम नहीं था। अब उसी बूथ पर 747 वोटर हैं और राघव चड्ढा का नाम सूची में जुड़ गया है।