दिल्ली वोटर लिस्ट पर आप का आरोप: 'पहले 746 वोटर, अब 747 कैसे हुए?' राघव चड्ढा का नाम जुड़ने पर सौरभ के सवाल
दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राघव चड्ढा का नाम जुड़ने पर आप ने सवाल उठाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संबंधित बूथ पर पहले 746 वोटर थे, अब 747 हैं और राघव चड्ढा का नाम जुड़ा है। पार्टी ने जांच की मांग की है।
विस्तार
SIR प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने एक ड्राफ्ट electoral roll जारी किया था जिसमें राघव चड्ढा के बूथ पर पहले 746 वोटर थे, यह संख्या अब 747 हो गई क्योंकि राघव चड्ढा का नाम असमान्य तरीके से इसमें जोड़ा गया।विज्ञापन
इस वीडियो में देखिए कि कैसे भाजपा ने अपने एक सांसद के लिए SIR प्रक्रिया की… pic.twitter.com/dmMEUHQkAT— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 8, 2026
आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल जारी किया था। पार्टी का दावा है कि 31 अगस्त के ड्राफ्ट रोल में राजेंद्र नगर के संबंधित बूथ पर 746 वोट थे और राघव चड्ढा का नाम नहीं था। अब उसी बूथ पर 747 वोटर हैं और राघव चड्ढा का नाम सूची में जुड़ गया है।
सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि आखिर 31 अगस्त के बाद किस प्रक्रिया के तहत राघव चड्ढा का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में चुनाव आयोग और राघव चड्ढा दोनों से जवाब जानना चाहते हैं।
आप की ओर से कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर में जोड़ने या हटाने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया है तो चुनाव आयोग उसे स्पष्ट करे। पार्टी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि यदि बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन और तय प्रक्रिया का पालन किए चुनाव आयोग के स्तर से किसी का नाम एसआईआर में जोड़ा या हटाया जा सकता है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर सवाल है।
आप ने मांग की कि यदि राघव चड्ढा का नाम निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है तो उसे हटाया जाए और नियमानुसार पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाए।