फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   satya niketan pg collapse Hariram Urmila sent to 14 days Judicial Custody Mahesh two days Police Custody

पीजी इमारत हादसा: माता-पिता जेल, बेटा रिमांड पर; ठेकेदार भी गिरफ्तार, महेश ने किए हॉस्टल डेज को लेकर कई खुलासे

Tue, 08 Sep 2026 06:25 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Tue, 08 Sep 2026 06:25 PM IST
सार

पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी महेश ने कई अहम जानकारियां दी हैं। महेश ने बताया कि वह अपने माता-पिता (हरिराम और उर्मिला) की ओर से इस पूरी इमारत के रखरखाव का काम संभालता था। अगस्त 2025 में इस इमारत को 'हॉस्टल डेज' नामक पीजी संचालकों को लीज पर दिया गया था।
 

विज्ञापन
satya niketan pg collapse Hariram Urmila sent to 14 days Judicial Custody Mahesh two days Police Custody
सत्य निकेतन पीजी हादसा, आरोपी पिता-पुत्र - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली की एक अदालत ने सत्य निकेतन पीजी इमारत हादसे के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, मामले की आगे की जांच के लिए तीसरे आरोपी बेटे महेश को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

satya niketan pg collapse Hariram Urmila sent to 14 days Judicial Custody Mahesh two days Police Custody
Delhi building collapse - फोटो : अमर उजाला

ठेकेदार कासगंज से गिरफ्तार
इस मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने फरार चल रहे लेबर कॉन्ट्रैक्टर (ठेकेदार) सनोज को उत्तर प्रदेश के कासगंज से पकड़ लिया है। विस्तृत पूछताछ के लिए उसे लाया जा रहा है।

satya niketan pg collapse Hariram Urmila sent to 14 days Judicial Custody Mahesh two days Police Custody
गिरफ्तार पिता और पुत्र - फोटो : अमर उजाला

पुलिस पूछताछ में महेश ने किए अहम खुलासे
पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी महेश ने कई अहम जानकारियां दी हैं। महेश ने बताया कि वह अपने माता-पिता (हरिराम और उर्मिला) की ओर से इस पूरी इमारत के रखरखाव का काम संभालता था। अगस्त 2025 में इस इमारत को 'हॉस्टल डेज' नामक पीजी संचालकों को लीज पर दिया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
satya niketan pg collapse Hariram Urmila sent to 14 days Judicial Custody Mahesh two days Police Custody
Delhi building collapse - फोटो : अमर उजाला

बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा था काम
महेश ने खुलासा किया कि बारिश के मौसम में पिछले 8-10 दिनों से बेसमेंट में कचरा और पानी जमा हो रहा था, जिसके चलते वहां मरम्मत का काम चल रहा था। इसके साथ ही, व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए ग्राउंड फ्लोर का भी विस्तार किया जा रहा था।

विज्ञापन
satya niketan pg collapse Hariram Urmila sent to 14 days Judicial Custody Mahesh two days Police Custody
Delhi building collapse - फोटो : अमर उजाला

हादसे के बाद राजस्थान भाग गया था परिवार
आरोपी महेश ने बताया कि घटना वाले दिन उन्हें स्थानीय लोगों के जरिए इमारत ढहने की जानकारी मिली थी। पुलिस की कार्रवाई के डर से पूरा परिवार तुरंत अपना घर छोड़कर राजस्थान के भिवाड़ी स्थित महेश के ससुराल भाग गया था और वहीं छिपा हुआ था। 

फिलहाल पुलिस ठेकेदार सनोज से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निर्माण और मरम्मत कार्यों में किस स्तर की लापरवाही बरती गई थी।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed