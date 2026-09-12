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देश बंधु पार्क के सामने खुदाई में पानी की पाइपलाइन टूटने से इलाके में जलभराव

Digvijay Singh

Updated Sat, 12 Sep 2026 09:46 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 09:46 PM IST







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अजमेरी गेट के कमला मार्केट के देश बंधु पार्क के सामने रेलवे की तरफ से कराए जा रहे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के दौरान शुक्रवार दोपहर पीलर डालने के लिए जारी खुदाई में पानी की पाइपलाइन टूटने से इलाके में जलभराव हो गया। स्थानीय लोगों से अमर उजाला की टीम ने की बात। ... और पढ़ें

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