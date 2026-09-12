Hindi News
›
Video
›
Delhi
›
area was flooded after a water pipeline broke during excavation in front of Desh Bandhu Park
{"_id":"6aa57ad04d5a51c27507151b","slug":"video-area-was-flooded-after-a-water-pipeline-broke-during-excavation-in-front-of-desh-bandhu-park-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"देश बंधु पार्क के सामने खुदाई में पानी की पाइपलाइन टूटने से इलाके में जलभराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
देश बंधु पार्क के सामने खुदाई में पानी की पाइपलाइन टूटने से इलाके में जलभराव
अजमेरी गेट के कमला मार्केट के देश बंधु पार्क के सामने रेलवे की तरफ से कराए जा रहे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के दौरान शुक्रवार दोपहर पीलर डालने के लिए जारी खुदाई में पानी की पाइपलाइन टूटने से इलाके में जलभराव हो गया। स्थानीय लोगों से अमर उजाला की टीम ने की बात।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।