अतिथि देवो भव: ब्रिक्स प्रतिनिधियों के लिए सरोजिनी नगर बाजार में 50% तक छूट, मिनी मार्केट एसोसिएशन उत्साहित

ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेशी प्रतिनिधियों के लिए सरोजिनी नगर बाजार में खरीदारी पर 50 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। सरोजिनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन ने सम्मेलन के दौरान बाजार पहुंचने वाले प्रतिनिधियों के स्वागत के साथ उन्हें विशेष छूट देने का फैसला किया है। दुकानदार विदेशी मेहमानों को बेहतर खरीदारी अनुभव देने की तैयारी में जुटे हैं।

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