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Amar Ujala had an exclusive conversation with Vinay Thakur General Secretary of Palika Bazar
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अमर उजाला ने पालिका बाजार के जनरल सेक्रेटरी विनय ठाकुर से खास बातचीत की
कनॉट प्लेस के इनर सर्किल को वाहन मुक्त बनाने के लिए एनडीएमसी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लोगों से सुझाव मांगे थे। इसके बाद कनॉट प्लेस के स्थानीय दुकानदारों और नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने इस योजना का विरोध किया है। इसी कड़ी में अमर उजाला ने पालिका बाजार के जनरल सेक्रेटरी विनय कुमार ठाकुर से खास बातचीत की है।
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