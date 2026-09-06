सत्य निकेतन हादसा: एबीवीपी ने एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर खोला मोर्चा, निगम कमिश्नर के इस्तीफे की मांग

खबर लिखे जाने तक एबीवीपी कार्यकर्ता एमसीडी मुख्यालय के अंदर धरने पर बैठे हुए थे। इस हादसे को लेकर एबीवीपी ने उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, लापरवाही के लिए जिम्मेदार पीजी संचालकों एवं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, दिल्ली के सभी छात्र बहुल क्षेत्रों में संचालित पीजी एवं किराये के भवनों का तत्काल सुरक्षा एवं संरचनात्मक ऑडिट कराने और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले भवनों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई।