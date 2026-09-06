दिल्ली: सत्य निकेतन में चार मंजिला इमारत गिरने से पांच मौत, रेखा सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश; बचाव जारी

दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक चार मंजिला इमारत गिरने से अब तक पांच मौतें हो चुकी हैं। साउथ कैंपस के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज के सामने रिहायशी कॉलोनी सत्य निकेतन में दोहपर को एक इमारत गिर गई। बताया जाता है कि इस इमारत में एक हॉस्टल चल रहा था। हादसा दिन में होने के कारण तत्काल राहत-बचाव का काम शुरू किया गया है जो अभी जारी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौके पर दिल्ली नगर निगम सहित सरकार की विविध एजेंसियां बचाव के काम में लगी हैं। दिल्ली सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और पुलिस ने कथित मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।कुछ ही माह पहले साकेत दुर्घटना में भी कई लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में भी पांच लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सिसायत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सत्ताधारी भाजपा को इस मामले पर घेरने की कोशिश की तो विधायक अनिल शर्मा ने सियासी बयान जारी कर सरकार का बचाव किया। कहा कि इस समय सरकार की प्राथमिकता लोगों को बचाना है।सत्य निकेतन में चार मंजिला इमारत गिरने के बाद मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री के साथ मंत्री कपिल मिश्रा, मेयर प्रवेश वाही, सांसद बांसुरी स्वराज और विधायक अनिल शर्मा घटना स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बगल में मंदिर की छत से राहत-बचाव अभियान की स्थिति देखी। वे डीडीएमए, एनडीआरएफ, दमकल, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, कैट्स और सिविल डिफेंस की टीमों से लगातार जानकारी ले रही थीं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि मलबे में फंसे लोगों को निकालने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री घायलों का हाल जानने एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचीं। मुख्यमंत्री लगातार जिलाधिकारी, पुलिस और एनडीआरएफ समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों के संपर्क में रहीं।हादसे के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर स्थिति जानी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिल्ली सरकार को हर जरूरी मदद का भरोसा दिया। साथ ही एम्स नई दिल्ली और दिल्ली के केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के निदेशकों को घायलों को हरसंभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।इमारत गिरने की सूचना के बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हादसे पर गहरी चिंता जताते हुए दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा और डीडीएमए समेत सभी संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रभावित लोगों तक हरसंभव सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने हादसे में प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और कुशलता की कामना की।