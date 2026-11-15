अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब

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छठ महापर्व के अवसर पर दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रविवार को मुनक नहर के करीब 11 किलोमीटर लंबे घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाओं और पुरुषों ने पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पूजा-अर्चना की। छठी मैया के जयकारों और पारंपरिक गीतों से पूरा घाट भक्तिमय नजर आया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र वर्ग के लोग उत्साही दिखे। आइए जाने श्रद्धालुओं ने क्या कहा।

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