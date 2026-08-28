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नहूं में विजिलेंस की रेड: तावडू में बिजली निगम का कर्मचारी 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

अनुज कुमार

Updated Fri, 28 Aug 2026 09:54 AM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 09:54 AM IST







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भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विजिलेंस की टीम ने तावडू में बिजली निगम के एक कर्मचारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राकेश के रूप में हुई है, जो बिजली निगम में असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर कार्यरत बताया जा रहा है। ... और पढ़ें

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