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नूंह में बड़ी चोरी का खुलासा: तीन आरोपी गिरफ्तार, 6.15 लाख नकद समेत मोबाइल-जेवर बरामद

अनुज कुमार

Updated Tue, 08 Sep 2026 03:18 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 03:18 PM IST







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शहर थाना पुलिस ने घर में हुई चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की रकम में से 6 लाख 15 हजार रुपये नकद, महंगे मोबाइल फोन, जेवरात, चांदी का सामान, पुराने सिक्के और अन्य सामान बरामद किया है। ... और पढ़ें

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