{"_id":"6a9a92982eef95b8890b6fa7","slug":"video-social-worker-distributed-2000-lights-to-schoolchildren-in-noida-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बिजली कटी तो अंधेरे में डूबा इलाका, अखबार पढ़कर समाजसेवी ने पहुंचाया उजाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा के डूब क्षेत्र में हजारों घरों की बिजली काटे जाने से जनजीवन अंधेरे में डूब गया है। शाम ढलते ही पूरे इलाके में अंधेरा पसर जाता है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए समाजसेवी और गौरी शिक्षा फाउंडेशन के संस्थापक मुकेश शर्मा ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने एक छोटी सी पहल के तहत डूब क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क सोलर लाइटें वितरित की। शुक्रवार को इनके द्वारा करीब 2000 लाइट बाटी गईं।

... और पढ़ें