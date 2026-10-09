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सीएमओ कार्यालय में एनएचएम कर्मियों के प्रदर्शन का दूसरा दिन, स्वास्थ्य सेवाएं हो रहीं प्रभावित

Vijay Singh Pundir

Updated Fri, 09 Oct 2026 01:27 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 01:27 PM IST







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सीएमओ कार्यालय में एनएचएम कर्मियों के प्रदर्शन का दूसरा दिन। स्वास्थ्य कर्मियों के प्रदर्शन से जिला अस्पताल और सीएचसी, पीएचसी समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रहीं। ... और पढ़ें

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