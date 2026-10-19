संजय रैना पैनल ने सभी 10 सीटों पर लहराया परचम

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नोएडा। सेक्टर-76 स्थित प्रिंसली एस्टेट सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन चुनाव में संजय रैना के नेतृत्व वाले पैनल ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की इस पैनल में डॉ. संजय पांडे, रंजन कुमार और सुविंद्र कुमार प्रमुख चेहरे के रूप में शामिल हैं। चुनाव परिणाम आते ही सोसाइटी में समर्थकों ने फूल-मालाओं से विजयी प्रत्याशियों का स्वागत किया।

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