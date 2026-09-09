{"_id":"6aa14058262d6e50860e4871","slug":"video-russian-army-aircraft-lands-at-noida-international-airport-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा रूसी आर्मी का विमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रशियन आर्मी के विमानों ने लैंडिंग की है। एयरपोर्ट के लिए यह पहला मौका है, जब किसी दूसरे देश की आर्मी के विमान को यहां लैंड कराया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आगामी दिनों में भारतीय दौरा भी होना है, ऐसे में आर्मी एयरक्रॉफ्ट की इस लैंडिंग को काफी अहम माना जा रहा है।

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