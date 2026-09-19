नोएडा सेक्टर-34 में धूमधाम से मनाई गई राधाष्टमी बरसाने जैसा माहौल दिखा

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नोएडा सेक्टर-34 कम्युनिटी सेंटर में शनिवार को श्री राधा अष्टमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया श्री राधे सेवा समिति और फेडरेशन ऑफ़ आरडब्ल्यूए सेक्टर-34 द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में पूरा परिसर राधा रानी के जयकारों से गूँज उठा और ढोलक की थाप और भक्ति गीतों पर उपस्थित महिलाएं श्रद्धा की डोर में बंधकर झूमती रहीं और ऐसा नृत्य किया कि बरसाने जैसा भक्तिमय माहौल हो गया।

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