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पीएनबी धोखाधड़ी : खाताधारकों को अब तक नहीं मिली पूरी रकम, आरोपी भी पुलिस की पकड़ से बाहर
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ऐच्छर गांव स्थित शाखा में खाताधारकों की रकम में हेराफेरी के मामले में पीड़ितों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। खाताधारकों का आरोप है कि बैंक की ओर से उन्हें उनकी पूरी धनराशि वापस नहीं की जा रही है। कुछ खाताधारकों को रकम लौटाई गई है, लेकिन कई लोगों का पैसा अब भी फंसा हुआ है। पीड़ितों का कहना है कि बैंक के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें शेष रकम वापस मिलने को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं, मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से खाताधारकों में नाराजगी है।
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