पुलिस के अनुसार, रणदीप और उनकी पत्नी अमृता श्रीमणि केंद्रीय सचिवालय, दिल्ली में सेक्शन ऑफिसर थे। परिवार चार साल से महागुन मायवुड्स सोसाइटी के टावर-23 में रह रहा था। परिवार को शुक्रवार को राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर जाना था। वहां किसी जमीन की रजिस्ट्री के के लिए सुबह 10:30 बजे रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचना था। मगर, हादसे में पत्नी ने पति और इकलौते बेटे को खो दिया।
23वीं मंजिल से गिरकर बाप-बेटे की मौत: सचिवालय में अफसर थे रणदीप, गीली रेलिंग से उजड़ा परिवार; दर्दनाक कहानी
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 31 Oct 2026 09:26 AM IST
सार
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा हुआ है। बालकनी में सीढ़ी लगाकर 11 साल का बेटा फूल तोड़ रहा था। बच्चा पैर फिसलने से 23वीं मंजिल से गिर गया, बचाने में पिता भी गिर गए। दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह बारिश होने से बालकनी और रेलिंग गीली थी। पूरी कहानी
विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन