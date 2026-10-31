फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Fire breaks out on a balcony in a Greater Noida society

ग्रेटर नोएडा: बालकनी में लगी आग, हादसा टला, जनहानि नहीं; सुपरटेक इको विलेज वन सोसायटी के टावर-16 की घटना

Sat, 31 Oct 2026 12:28 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 31 Oct 2026 12:28 PM IST
विज्ञापन
Fire breaks out on a balcony in a Greater Noida society
बालकनी में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज वन सोसायटी में देर रात एक फ्लैट की बालकनी आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखा गिरने से बालकनी में रखे सामान ने आग पकड़ ली। आग की लपटें देखकर सोसायटी में अफरातफरी मच गई। हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, घटना सोसायटी के टावर-16 की है। देर रात एक फ्लैट की बालकनी में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम को जानकारी दी गई। सूचना के बाद फायर सर्विस यूनिट मौके के लिए रवाना हुई। बालकनी में रखे कूड़े में आग लगी थी, आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है, कोई फंसा नहीं है, कोई जनहानि नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed