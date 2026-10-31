ग्रेटर नोएडा: बालकनी में लगी आग, हादसा टला, जनहानि नहीं; सुपरटेक इको विलेज वन सोसायटी के टावर-16 की घटना

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज वन सोसायटी में देर रात एक फ्लैट की बालकनी आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखा गिरने से बालकनी में रखे सामान ने आग पकड़ ली। आग की लपटें देखकर सोसायटी में अफरातफरी मच गई। हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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जानकारी के अनुसार, घटना सोसायटी के टावर-16 की है। देर रात एक फ्लैट की बालकनी में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम को जानकारी दी गई। सूचना के बाद फायर सर्विस यूनिट मौके के लिए रवाना हुई। बालकनी में रखे कूड़े में आग लगी थी, आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है, कोई फंसा नहीं है, कोई जनहानि नहीं है।