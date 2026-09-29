नोएडा: चार साल से मंदिर का इंतजार, टूटने की कार्रवाई से मायूस हुए बुजुर्ग और बच्चे

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नोएडा सेक्टर-79 स्थित सिविटेक स्टेडिया सोसाइटी में सोमवार को मंदिर को ध्वस्त करने पहुंची नोएडा प्राधिकरण और पुलिस की टीम को निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के बाद टीम कार्रवाई किए बिना वापस लौट गई। इसके बाद सोसाइटी के कई निवासी मायूस नजर आए। खासकर वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि वे करीब चार साल से सोसाइटी में मंदिर बनने का इंतजार कर रहे थे। करीब एक साल से मंदिर का निर्माण चल रहा था और इसे देखकर बुजुर्ग काफी खुश थे। निवासियों के अनुसार करीब 400 लोगों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और चंदा जुटाकर मंदिर का निर्माण कराया था। उनका कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के मंदिर तोड़ने की कार्रवाई दुखद है। छोटे बच्चे भी कार्रवाई को लेकर मायूस दिखे। निवासियों ने सवाल उठाया कि यदि निर्माण गलत था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सोसाइटी में मंदिर की बात कहते हैं, फिर उनकी सोसाइटी का मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है।

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