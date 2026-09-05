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नोएडा: 'हमें एओए नहीं चाहिए', क्लिओ काउंटी सोसाइटी के लोगों का प्रदर्शन, जानें क्या कहा

नोएडा ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 10:05 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 10:05 PM IST







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क्लिओ काउंटी सोसाइटी सेक्टर 121 के निवासियों ने अपनी मागों को लेकर शनिवार को प्रर्दशन किया। लोगों का कहना है कि हम लोग यहां एओए नहीं चाहते। आज हमारी सोसाइटी शहर की सबसे बेहतरीन सोसाइटी में से एक है। हम लोग यहां शांति से रहना चाहते हैं। इस लेकर लोगों ने प्रर्दशन किया। ... और पढ़ें

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