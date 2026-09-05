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नोएडा: 'हमें एओए नहीं चाहिए', क्लिओ काउंटी सोसाइटी के लोगों का प्रदर्शन, जानें क्या कहा

Sat, 05 Sep 2026 10:05 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 10:05 PM IST
Members of Clio County Society staged protest demanding peace
क्लिओ काउंटी सोसाइटी सेक्टर 121 के निवासियों ने अपनी मागों को लेकर शनिवार को प्रर्दशन किया। लोगों का कहना है कि हम लोग यहां एओए नहीं चाहते। आज हमारी सोसाइटी शहर की सबसे बेहतरीन सोसाइटी में से एक है। हम लोग यहां शांति से रहना चाहते हैं। इस लेकर लोगों ने प्रर्दशन किया।
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